يهود كندا يتظاهرون ضد الحرب على غزة ويطالبون حكومة ترودو بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل (فيديو)

تحت شعار “يهود ضد العنصرية”، نظمت منظمة (أصوات يهود مستقلة) اليوم الثلاثاء مظاهرة رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة تورونتو الكندية.

وقال عضو المنظمة جوناثان بلومبرغ إن الحكومة الكندية تدّعي الاهتمام بحقوق الإنسان، لكنها لم تفعل الحد الأدنى وهو وقف إطلاق النارفي قطاع غزة.

وطالب بلومبرغ، في لقاء مع الجزيرة مباشر، الحكومة بضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدا ضرورة وضع حد للحصار على غزة.

واتهمت عضوة المنظمة سوزان وايس حكومة كندا بالتواطؤ والإجرام، قائلة “الحكومة الكندية مجرمة ومتواطئة بل ومشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني”، وأضافت “الحكومة لا تُمثل الشعب الكندي، ولا تُمثل أي شخص يقف مع العدالة والإنسانية”.

وقال عضو المنظمة رابين ديفيد “نقف أمام القنصلية الإسرائيلية لمطالبة الحكومة الكندية بسرعة التدخل لوقف إطلاق النار، ووضع حد للقتل في غزة”.

وتظاهر المئات من يهود كندا بقيادة منظمة “أصوات يهود مستقلة”، دعما للشعب الفلسطيني، وتنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، كما ناشدوا الحكومة الكندية ورئيسها جاستن ترودو بتبنّي وجهة النظر نفسها، ونقلها إلى القادة في إسرائيل، مشددين على ضرورة التوقف عن تقديم الدعم لإسرائيل.