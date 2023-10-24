150 شهيدا في يوم واحد.. مقابر جماعية لشهداء في دير البلح جنوب غزة (فيديو)

مع ازدياد أعداد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة، تضطر العديد من الأسر إلى دفن ذويها في مقابر جماعية، إذ لا يوجد ما يكفي من المقابر الفردية لدفن كل الشهداء.

وهذا ما حدث في مدينة دير البلح، جنوب غزة، إذ استقبلت المقابر، أمس الاثنين، 150 شهيدا في يوم واحد؛ فاضطر السكان إلى حفر قبر جماعي للشهداء من الرجال، وآخر للنساء الشهيدات.

ومن بين الشهداء أسرة (محمد أبو دهم) الذي فقد 15 فردا من أسرته، بينهم والدته وإخوته و9 من أطفالهم.

يقول أبو دهم إن أسرته كانت تسكن في مدينة غزة، واضطرت إلى النزوح جنوبا إلى دير البلح هربًا من القصف المستمر، حسب ما طلبت سلطات الاحتلال.

أكثر من 20 صانع محتوى.. مؤثرون ينشرون مقطعًا حقق ملايين المشاهدات لسرد "القصة الصحيحة" لما يحدث في #غزة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/Eho041ixmg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 24, 2023

لكن القصف لاحقهم في المنطقة، ليحصد أرواح الأطفال وهم نيام، ومن بين شهداء العائلة أخته التي كانت حاملا في شهرها التاسع، وطفل استشهد والده عام 2014.

ويُحمل أبو دهم مسؤولية الإبادة التي تتعرض لها أسر بكاملها في غزة، لكل من يساعد الاحتلال الإسرائيلي أو يسكت عن جرائمه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت أكثر من 5087 فلسطينيا بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة، وأصابت 15273 آخرين. كما يوجد أكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض.