أعلن إلغاء زيارة مزمعة إلى إسرائيل.. أردوغان: حماس حركة تحرر تكافح من أجل الفلسطينيين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء زيارة كان يعتزم القيام بها إلى إسرائيل. جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه “العدالة والتنمية” في البرلمان.

وشدّد أردوغان على أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة “تدل على إجرام وخلل عقلي لدى من ينفذونها ويدعمونها”، مشيرا إلى أن حركة “حماس” ليست تنظيمًا إرهابيًا، وإنما حركة تحرر، تناضل لحماية مواطنيها وأرضها.

وأضاف أردوغان “نحو نصف قتلى الهجمات الإسرائيلية على غزة من الأطفال، والهدف من هذا المشهد إظهار وحشية بقصد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

وتابع “نشعر بحزن عميق إزاء حالة العجز التي وقعت فيها الأمم المتحدة، فلا أحد يأخذ على محمل الجد كيانا يتجاهل القتل الوحشي للأطفال”.

وذكر أردوغان أن “تركيا ستكون أول مكان يبحث فيه الشعب الإسرائيلي عن الأمن والرحمة عندما ترحل القوى التي يستقوون بها اليوم، تماما كما حدث قبل 500 عام”.

كما دعا الرئيس التركي، إلى تنظيم مؤتمر سلام فلسطيني ـ إسرائيلي دولي، تشارك فيه جميع الدول الفاعلة والمؤثرة في المنطقة، مطالبا جميع الدول التي تتحلى بالحكمة والضمير إلى الضغط على حكومة نتنياهو لضمان عودة إسرائيل إلى التصرف بعقلانية.

ودعا أردوغان منظمة التعاون الإسلامي للتصرف بفاعلية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قائلا “ننتظر من منظمة التعاون الإسلامي هذه المرة على الأقل فاعلية تليق بهدفها التأسيسي المتمثل في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحرمة القدس”، داعيا أطراف الصراع إلى رفع أيديهم عن الزناد وإعلان وقف إطلاق نار بشكل عاجل.​​​​​​​