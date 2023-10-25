استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطائرات الإسرائيلية مخبزا وسط غزة

استُشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية على مخبز في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عقب تزويده بالدقيق من منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الليلة الماضية مخبز المغازي، الوحيد الذي تم تزويده بالدقيق قبلها بساعات من أونروا، والذي كان يزود عشرات الآلاف من سكان المخيم والنازحين فيه بالخبز.

وقال المكتب في بيان “استمرارا للمحرقة بحق شعبنا، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخبز المغازي، ودمرت الصواريخ المخبز بالكامل بالإضافة إلى هدم عدد من البيوت المحيطة وسط مخيم المغازي”.

وأكد رئيس المكتب سلامة معروف، في بيان اليوم الأربعاء، أن “هذه الجريمة الجديدة المتسقة تماما مع سلوك المحتل منذ بداية عدوانه، تعطي دليلا جديدا على كذب ادعاءات الاحتلال حول طبيعة استهدافاته في غزة”.

استهداف تجمعات المواطنين

وقال “شاهدنا عشرات الأدلة الأخرى على هذه الجرائم بتعمد استهداف تجمعات المواطنين أمام المخابز وفي الأسواق وحتى داخل المستشفيات أو الكنائس”.

ويوم الخميس الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تتعمد قصف واستهداف محيط المخابز أثناء اصطفاف المواطنين على أبوابها، بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا.

الإعلام الغربي.. هل يضلل متابعيه؟ ، شاهد تحقيق الجزيرة مباشر#غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/0s0lm9okfp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2023

وأكد أنه رصد ووثق استهداف إسرائيل 5 مخابز بشكل مباشر أو بمحيطها في مناطق مختلفة بغزة، مما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولليوم التاسع عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة دمرت أحياء بكاملها في غزة، وقتلت نحو 5800 فلسطيني بينهم 2360 طفلا و1292 امرأة و295 مسنا، وأصابت 16297 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.