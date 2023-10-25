“بابا حبيبي”.. لحظات مؤثرة لفلسطيني عثر على أبنائه بعدما فقد الأمل في نجاتهم من القصف في غزة (فيديو)

وثقت الكاميرات لحظات مؤثرة عندما التقى أب فلسطيني بأبنائه الذين ظن أنهم قد استُشهدوا في قصف لقوات الاحتلال على قطاع غزة.

وأظهر المقطع المصور الأب وهو يعانق ابنه الأكبر ويربت على كتفه، موصيا إياه بالصلاة والثبات وعدم الخوف.

ثم هرع الأب إلى ابنه الأصغر الذي أخذ ينادي بصوت عال على والده ويعانقه ويقبّله قائلا “بابا حبيبي حبيبي”.

مفاجأة وسط المأساة.. فلسطيني يلتقي بأبنائه أحياءً بعدما فقد الأمل في نجاتهم #غزة_لحظة_بلحظة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/cHwOBezvGI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 24, 2023

وتجاوز عدد الشهداء في غزة 700 أمس الثلاثاء فقط، حسب وزارة الصحة، وقالت الأمم المتحدة إن الرقم هو الأعلى في يوم واحد منذ اندلاع الحرب.

وتقول وكالات الإغاثة إن المستشفيات تعمل فوق طاقتها، ومولدات الكهرباء تفتقر إلى الوقود، بينما نزح نحو 1.4 مليون فلسطيني، هم أكثر من نصف سكان القطاع، من شماله هربا من القصف أو بموجب إنذار وجهته إسرائيل بإخلاء مدينة غزة.

ومنذ اندلاع الحرب، سُمح لبضع عشرات من الشاحنات المحملة بمواد أساسية بالدخول من الجانب المصري للحدود مع غزة، لا تكفي لتلبية الاحتياجات حسب وكالات إغاثة.