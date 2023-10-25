رُزق بها أهلها بعد 16 عاما.. رضيعة تخرج حيّة من تحت الركام إثر القصف الإسرائيلي (فيديو)

نجت رضيعة رُزق بها أهلها بعد 16 عامًا بعدما أخرجها ذووها من تحت ركام القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتقول السيدة المرافقة للطفلة إنها أصيب في نزيف بالدماغ، والآن هي في غرفة العناية المركزة وتحت الملاحظة.

وأوضحت أنه تم إخراجها من تحت أثاث البيت والحجارة.

ولليوم الـ19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد على إثرها 6546 فلسطينيًا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنًا، وأصابت 17439 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقودًا تحت الأنقاض.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.