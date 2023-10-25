شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق عدة في قطاع غزة (فيديو)

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، حيث تعرضت مناطق عدة لغارات في العدوان المتواصل لليوم التاسع عشر على التوالي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.





كما أفاد بسقوط شهيد وعدد من الإصابات بقصف للاحتلال استهدف منزل عائلة عامر في مخيم خان يونس، وقال إن شهيدين وعددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى “أبو يوسف النجار” إثر استهداف الاحتلال منزلا لعائلة أبو السعود وسط رفح بمخيم الشابورة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال منازل المواطنين بمناطق جباليا وتل الهوى ومخيم النصيرات وخان يونس.

طوابير انتظار طويلة في الشوارع للحصول على الخبز والمياه في غزة#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/yjCNHzI9KJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2023

ووصل عدد من المصابين إلى المستشفى الإندونيسي عقب استهداف قوات الاحتلال منازل في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بقصف منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بينما أغارت طائرات الاحتلال على محيط مسجد الفرج بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أغار جيش الاحتلال على بني سهيلا شرق خان يونس، وعلى حي الزيتون، وعلى منزل قرب برج الإيطالي في غزة، وعلى عمارة الهليس قرب مستشفى القدس جنوبي مدينة غزة.

وصول طفلة إلى المستشفى بعد اسـ ـتشـ ـهاد عائلتها كلها في غزة

شاهد 🔻https://t.co/1brL4cNQFP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2023

يأتي ذلك بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة إصابات وجرحى بين المواطنين.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى نحو 6000 شهيد معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى إصابة أكثر من 15 ألفا بجروح متفاوتة، وما زال نحو 1500 تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف منهم 630 طفلا.