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“عار عليكم”.. طالبة فلسطينية توجه رسالة إلى العالم باللغة الإنجليزية من قلب غزة (فيديو)

رهف قالت "الناس في غزة يعيشون في أكبر سجن مفتوح في العالم". (الجزيرة مباشر)
رهف قالت "الناس في غزة يعيشون في أكبر سجن مفتوح بالعالم". (الجزيرة مباشر)
25/10/2023

وجهت طالبة فلسطينية بإحدى المدارس الثانوية في قطاع غزة رسالة إلى العالم باللغة الإنجليزية، قالت فيها إن استهداف المنازل على رؤوس ساكنيها من المدنيين دون اعتبار لأي معيار إنساني، يُعَد جريمة.

وأضافت الطالبة الفلسطينية رهف الأغا، في مقطع فيديو قامت بتسجيله من أمام أحد المنازل التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة “ليس فقط تدمير المنازل واستهداف المدنيين والأطفال وقتل طفولتهم، بل أيضا يتم استهداف الأماكن الآمنة كالمستشفيات، وقتل المرضى والأطباء والنازحين الذين جاؤوا من الشمال إلى الجنوب، كل هذا أيضا جريمة”.

وتابعت “الناس في غزة يعيشون في أكبر سجن مفتوح بالعالم، بدون ماء نظيف أو كهرباء أو طعام، بدون أي شيء. أين العالم مما يحدث هنا؟”.

واستطردت “أين البشر؟ إنهم يشاهدون ذلك دون أن يحركوا ساكنا. هذا أمر مخز للغاية، وعار عليكم”.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عن استشهاد نحو 5800، معظمهم من المدنيين.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من القوات على الحدود مع قطاع غزة، استعدادا لهجوم بري محتمل.

المصدر : الجزيرة مباشر