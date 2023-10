“عار عليكم”.. طالبة فلسطينية توجه رسالة إلى العالم باللغة الإنجليزية من قلب غزة (فيديو)

وجهت طالبة فلسطينية بإحدى المدارس الثانوية في قطاع غزة رسالة إلى العالم باللغة الإنجليزية، قالت فيها إن استهداف المنازل على رؤوس ساكنيها من المدنيين دون اعتبار لأي معيار إنساني، يُعَد جريمة.

وأضافت الطالبة الفلسطينية رهف الأغا، في مقطع فيديو قامت بتسجيله من أمام أحد المنازل التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة “ليس فقط تدمير المنازل واستهداف المدنيين والأطفال وقتل طفولتهم، بل أيضا يتم استهداف الأماكن الآمنة كالمستشفيات، وقتل المرضى والأطباء والنازحين الذين جاؤوا من الشمال إلى الجنوب، كل هذا أيضا جريمة”.

وتابعت “الناس في غزة يعيشون في أكبر سجن مفتوح بالعالم، بدون ماء نظيف أو كهرباء أو طعام، بدون أي شيء. أين العالم مما يحدث هنا؟”.

واستطردت “أين البشر؟ إنهم يشاهدون ذلك دون أن يحركوا ساكنا. هذا أمر مخز للغاية، وعار عليكم”.

"عار عليكم".. رهف الأغا طالبة ثانوية بقطاع #غزة توجه رسالة إلى العالم باللغة الإنجليزية.

"Shame on you". Rahaf Al-Agha, a high school student in #Gaza, sends a message to the world.#غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/hOEiKh6WFS

