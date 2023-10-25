“كفى قتلا للأرواح البريئة”.. أمريكيون يفترشون الأرض أمام البيت الأبيض رفضا للمجازر في غزة (فيديو)

في مشهد تمثيلي، افترش عدد من النشطاء الأمريكيين الأرض أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتعبير عن احتجاجهم على الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن، من أموال دافعي الضرائب، للاحتلال الإسرائيلي في حربه على المدنيين بقطاع غزة.

وقالت إحدى الناشطات “يُقتل الفلسطينيون وبلادنا تموّل هذه الإبادة الجماعية. أقل ما يمكنني فعله هو أن أستلقي على الأرض، وأدفع بالأشخاص إلى اتخاذ القرارات الصحيحة. يحتاج إلينا الفلسطينيون، هم بحاجة إلينا”.

وقالت أخرى “نحن أمام البيت الأبيض، حيث يدخل الموظفون ويخرجون، هذا نوع من الاحتجاجات التي ننظمها من حول العالم، لكي نذكّر القادة بكلفة الأرواح البشرية التي يقتلونها بأموال ضرائبنا، كفى قتلا للأرواح البريئة”.

وقامت ناشطة ثالثة بالإشارة إلى منشورات، قالت إنها تحوي معلومات حول المدنيين الذين يفقدون أرواحهم في غزة، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإعادة إمدادات الماء والكهرباء، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

"بلادنا تمول هذه الإبادة الجماعية".. دماء وجثث أمام البيت الأبيض في مشهد تمثيلي لما يحدث في #غزة #غزة_لحظة_بلحظة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/HK21N4yuw5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2023

وفي غضون ذلك، أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المياه، مع عواقب وخيمة على الأطفال، الذين يشكلون حوالي 50% من السكان.

وحثت اليونيسف جميع الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار، وتوفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن.