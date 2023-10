ممثل الصحة العالمية بفلسطين يحذر من مغبة انتشار الأمراض المُعدية في غزة (فيديو)

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن أنه يصعب على أطباء وخبراء المنظمة تقييم الوضع الصحي في قطاع غزة مع استمرار الآلة الحربية ضد الأحياء المدنية، وعدم السماح بإدخال المساعدات الطبية والإنسانية.

وقال بيبركورن إن المطلب الأولي بعد 18 يوما من القصف المستمر على قطاع غزة يتمثل في “وقف إطلاق النار، وتأمين ممر آمن لإدخال الوقود لتشغيل المستشفيات والمخابز”

وحذر مسؤول الصحة العالمية من مغبة انتشار الأمراض المُعدية المتنقلة عبر الماء، مضيفا أن خبراء المنظمة يخوضون سباقا مع الزمن من أجل السيطرة على هذه الأمراض التي تم رصد عينات منها.

وقال إن فريقا من المنظمة يقوم بزيارة متواصلة للمستشفيات في قطاع غزة لمراقبة الوضع الصحي من كثب.

وأوضح بيبركورن أن العاملين بالمجال الصحي في غزة يحتاجون إلى إدخال مئات الشاحنات إلى القطاع يوميا محملة بالمواد الطبية لإسعاف الجرحى وتوفير المستلزمات الطبية، مؤكدا أن العدد الحالي غير كاف.

وأضاف أن المستلزمات الطبية الضامنة لحياة الناس نفدت من مستشفيات غزة، وأن “هناك مرضى يتم معالجتهم من دون مخدر”.

Update from north Gaza: @WHOoPt team managed to deliver 51 pallets of lifesaving medicines, supplies and surgical equipment to Al-Shifa Hospital.

However, this is only a tiny drop in the ocean of health needs.@WHO calls for safe passage for the delivery of health supplies and… pic.twitter.com/PBkIGCVFrQ

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 24, 2023