نائبة بالبرلمان الأوروبي: هناك خلط في موقف دول الاتحاد مما يجري في غزة.. وهذه هي الأسباب (فيديو)

كشفت النائبة في البرلمان الأوروبي (سليمة ينبو) أن موقف الاتحاد مما يقع في غزة اتسم بالكثير من الخلط الناجم عن تصريحات متباينة لمفوضين لم يتم منحهم حق التصريح بالموقف الرسمي لدول الاتحاد.

وقالت سليمة في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، إن هناك ثلاث مؤسسات سياسية تشرف على السير العام لسياسة دول الاتحاد في علاقته مع الجهات والمؤسسات الخارجية، وإن جوزيف بوريل هو المسؤول الأول عن السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وأضافت “تصريحات بوريل كانت واضحة من البداية، إذ أدان العملية العسكرية التي قامت بها كتائب القسام في إسرائيل، كما أنه أكد عدم قبول دول الاتحاد سياسة القتل الممنهج الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في التكتل قد طالب، أمس الاثنين، بتوفير مساعدات إضافية وبشكل أسرع لغزة. كما دعا إلى ضرورة “هدنة إنسانية” في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدرس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل “هدنة إنسانية”، وأن المسألة ستُعرض على قادة الاتحاد خلال قمتهم يوم الخميس المقبل.

وأوضحت النائبة في البرلمان الأوروبي أن تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين بوقف المساعدات الإنسانية عن الشعب الفلسطيني في القطاع لا تُمثل الموقف الرسمي للاتحاد، وأنها مواقف شخصية.

وقالت سليمة ينبو إن البرلمان الأوروبي الذي يُمثل السلطة التشريعية الأولى في الاتحاد صوَّت، الأسبوع الماضي، على تقديم مساعدات مضاعفة ثلاث مرات إلى قطاع غزة.