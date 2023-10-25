نشطاء يتداولون صورا لجثامين شهداء بدون رأس في غزة جراء القصف الإسرائيلي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل صورا لعدد من جثامين الشهداء في قطاع غزة، وقد تعذر التعرف على هوية أصحابها بعدما انفصلت رؤوس أصحابها عن أجسادهم جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

وقال صاحب المقطع “شوفوا يا جماعة هدول الناس، تقريبا إلهم 5 ساعات ما حدا تعرف عليهم. من الطبيعي يكون مجهول لأنه ببساطة مفيش له رأس نتعرف عليه”.

وأضاف “هذه أكبر معاناة بنمر فيها بغزة، إنه بييجي الجثمان من دون رأس، ويظل مجهولا للأبد”.

ولليوم الـ 19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد على إثرها 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، فيما أصيب 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقودا تحت الأنقاض.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية (طوفان الأقصى)، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.