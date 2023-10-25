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يذهب إلى المستشفى لجلب الماء.. مسن فلسطيني يشكو عدم توفر مقومات الحياة في غزة (فيديو)

مواطنون يصطفون لملء الحاويات بالمياه النظيفة في مدينة رفح(الفرنسية)
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25/10/2023

حاملا حاويتين من البلاستيك لجلب الماء، يضطر المسن الفلسطيني محمد أبو حدايد للسير مسافة غير قصيرة من منزله وحتى المستشفى، وقال إنها المكان الوحيد الذي يمكن أن تتوفر به مياه حاليا.

وقال أبو حدايد وهو يقف وسط مجموعة من الناس تصطف للحصول على الماء من صنابير في مستشفى أبو يوسف النجار “لا كهرباء ولا أكل ولا أي حاجة” مؤكدا عدم توفر مياه على الإطلاق سواء عذبة أو مالحة.

وقال المسن الفلسطيني إنه يأتي يوميا من بيته إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوبي غزة للحصول على مياه صالحة للشرب ونقلها باستخدام عربة الكارو، واصفا مياه المستشفى بأنها “رحمة”.

وأكد أبو حدايد، عدم توفر أدنى مقومات الحياة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وقال “مياه مفيش، أكل مفيش، كهرباء مفيش” متسائلا “ماذا نملك لكي نعيش؟”.

وانتقد أبو حدايد صمت العالم تجاه ما يجري في غزة وقال “العالم لا ينظر إلينا ولا يأبه من قريب أو بعيد لمعاناة الشعب الفلسطيني، العالم كله مش مطلع فينا، أيش نعمل!”.

أوضاع مأساوية

في السياق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية اليوم الأربعاء في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود.

وقبل بضعة أيام، سُمح لبضع عشرات من الشاحنات المحملة بمواد أساسية بالدخول عبر معبر غزة، وهي لا تكفي لتلبية الاحتياجات.

ويأتي ذلك وسط أزمات إنسانية شديدة الصعوبة تعيشها غزة وسط نفاد الوقود والغذاء والدواء، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدف هدم المنازل على رؤوس ساكنيها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات