“6 كلهم راحوا”.. فلسطينية تبكي أولادها بعد استشهادهم ‏بقصف إسرائيلي في جباليا (فيديو)

وسط الحزن والنواح والجزع، أخذت فلسطينية تبكي بدون دموع وهي تدلف إلى المستشفى، بعد استشهاد أولادها الستة بقصف إسرائيلي طال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأخذت الأم المكلومة تنوح على أولادها الشهداء وهي تنزل من سيارة إسعاف، تحمل طفلا رضيعا وتنادي “كلهم راحوا يا معاذ، أولادي 6 كلهم راحوا” وسط الحزن الذي عمّ المكان.

وفي خطواتها المتثاقلة إلى داخل المستشفى، كانت المرأة الفلسطينية تواصل النواح على أولادها وهي تقول “وين الدول العربية اللي ما وقفت معانا؟ ولا واحد واقف معانا”.

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شاهد 🔻https://t.co/klvqG0iesg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2023

شهداء غزة

واستُشهد صباح اليوم الأربعاء عشرات المواطنين، وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت أحياء سكنية في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 16 مواطنا استُشهدوا بقصف عدد من المنازل في حي تل الهوى جنوب شرقي مدينة غزة، وفي مخيم جباليا والنصيرات، ومنطقة قيزان النجار في خان يونس.

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كما استُشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال، استهدفت منزلا لعائلة عامر في مخيم خان يونس جنوبي القطاع.

ويتواصل العدوان لليوم الـ19 على التوالي، مُوقعا مزيدا من الشهداء والجرحى بين المواطنين الذين تُقصف منازلهم على رؤوسهم، إضافة إلى الدمار الكبير في المنازل والبنايات والأبراج والشقق السكنية، وفي البنية التحتية.