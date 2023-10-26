أهالي دير البلح في غزة يضطرون لدفن شهدائهم في مقابر جماعية بعد زيادة أعداد الشهداء (فيديو)

تدفن عائلات الشهداء في مدينة دير البلح بقطاع غزة ذويها في مقابر جماعية بعد ارتفاع الأعداد بشكل كبير مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي في حصد الأرواح لليوم العشرين دون توقف.

وقال أحد الأهالي إن العدد وصل في يوم واحد فقط، إلى 150 شهيدا مما أدى إلى اكتظاظ في مقبرة المدينة.

وأفاد المتحدث بأن مقبرة دير البلح لم تعد تتسع لدفن الشهداء في قبور فردية، وقد لجأت العائلات قبل الدفن في مقابر جماعية إلى دفن أكثر من شهيد في القبر الواحد.

وأوضح المتحدث أن المسؤولين عن الدفن في دير البلح أصبحوا يفتحون قبورا جماعية، يدفن فيها أفراد من عائلات مختلفة، ويخصص واحد للنساء وآخر للرجال.

وأضاف أن تزايد العدوان على قطاع غزة وارتفاع أعداد الشهداء قد يوصلهم إلى دفن الشهداء من الرجال والنساء في قبر واحد.

ونقل المسؤول عن الدفن من دير البلح قصصا مؤلمة لبعض الشهداء جراء العدوان المستمر، إذ قال إنهم دفنوا طفلا كان والده قد استُشهد في عدوان 2014 على غزة، في حين وُلد هو بعد استشهاد والده، وقد لحق به في هذا العدوان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 امرأة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية.