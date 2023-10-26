المقاومة تضرب تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة (فيديو)

قصفت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، صواريخ على تل أبيب رداً على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة أحد الصواريخ في مستوطنة “بيتح تكفا” في سماء تل أبيب، وأوضحت اللقطات اختراق الصاروخ لمنزل في إحدى المجمعات السكنية.

وتجمعت أعداد كبيرة من رجال الوقاية المدنية لإطفاء الحريق الذي خلفه القصف، فيما أظهرت لقطات صورها أحد المستوطنين الصواريخ وهي تطير في سماء تل أبيب.





وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة. وأشار إلى أنه اعترَض صواريخ أخرى في مستوطنة “ليشون تلسسيون” في تل أبيب.

ونشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس الأربعاء، صور رشقات صاروخية تجاه تل أبيب والمدن المحتلة ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

وأطلقت سرايا القدس عددا من الصواريخ التي انطلقت ليلا صوب الأراضي المحتلة.





ومن جهتها، وجهت “ألوية الناصر صلاح الدين” الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، رسالة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على تهديده بالهجوم البري على غزة قالت فيها “ستهزمون”.

وصورت ألوية صلاح الدين مقطع فيديو بتقنياتها القتالية وأسلحتها وفرقها المدربة على المحاربة في البر والبحر.





ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد 7028 فلسطينيا، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية.