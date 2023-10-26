بتقديم الدعم النفسي.. طبيب فلسطيني يحاول التخفيف عن الأطفال في غزة (فيديو)

قام طبيب فلسطيني بمبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط النفسية الهائلة التي يعانيها أطفال غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل للأحياء والمنازل ومشاهد سقوط الشهداء والمصابين بشكل مستمر.

ويحاول الدكتور محمد أبو شويش استشاري الصحة النفسية في مستشفى شهداء الأقصى في غزة ومعه فريق طبي من المستشفى، تقديم الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال الذين عانوا هزات نفسية شديدة جراء القصف.





مداواة الجروح النفسية

يقول الدكتور محمد أبو شويش، إن كل هذه المشاهد تترك الكثير من الندوب والجروح النفسية المخفية لدى الأطفال، مما يتطلب تقديم الدعم النفسي لهم.

ويوضح أبو شويش أن كثيرا من الأطفال في غزة لديهم مشاكل جسدية هي في الواقع تعبير عن الألم النفسي نتيجة الخوف والرعب من أصوات القصف، ومشاهد القتل والدمار، خاصة لمن فقدوا أهلهم جراء العدوان الإسرائيلي.

ويحاول أبو شويش، ومعه فريق الطب النفسي في مستشفى شهداء الأقصى، تقديم الدعم لهؤلاء الأطفال عن طريق المشاركة في بعض التمارين والأنشطة التي تساعدهم على التخلص من التوتر والخوف والقلق.

ويقول الطبيب إن الأحداث في غزة قد تترك آثارا نفسية طويلة الأمد على هؤلاء الأطفال، فيما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة لأن الأحداث التي مروا بها أحداث شديدة الصعوبة.

وأكد الطبيب الفلسطيني أنهم يحاولون القيام بما يستطيعون في محاولة لمساعدة الأطفال على تجاوز هذه الأحداث ويناشد العالم العربي والإسلامي أن يقوم بكل ما يمكن القيام به لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وزارة الصحة بغزة:

* الاحتلال ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 481 شهيدا

* نحذر من كارثة إنسانية بسبب تحول المستشفيات إلى مراكز إيواء مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية

* ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة إلى 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا… pic.twitter.com/c6dYVbK6Vy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2023

يشار إلى أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أوقعت آلافا من الشهداء والمصابين، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنّا.