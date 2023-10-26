“بلادنا تشارك في الإبادة الجماعية”.. أمريكية تبكي عقب اكتشاف تضليلها بمعلومات زائفة عن الحرب في غزة (فيديو)

لم تملك مواطنة أمريكية نفسها من البكاء، بعدما أفاقت على ما قالت إنه فيض من المعلومات المغلوطة التي روجتها وسائل إعلام بشأن ما يجري في قطاع غزة.

وأضافت (جين لوفسو) في مقطع فيديو عبر تيك توك “أبكي الآن لأني لاحظت للتو أن بعض الصغار لم يناموا الليلة الماضية. أشعر وكأنني كنت غافلة تماما عن معرفة ما كان بإمكاني الحصول عليه، وكان بإمكاني الحصول على كثير من المعرفة في وقت أقرب”.

وتابعت “لقد تلاعب بنا المشاهير، إنهم يضغطون على عقولنا ويشتتون انتباهنا، لكي نبقى بعيدين عن السياسة ونتجاهل الطريقة التي يديرون بها بلادنا”.

وأوضحت “لقد كنا غافلين للغاية، والآن بلادنا تساعد على الإبادة الجماعية لشعب بأكمله”.

"بلادنا تساعد في الإبـ ـادة الجماعية ".. أمريكية تبكي بسبب اكتشافها كمًا هائلًا من المعلومات المغلوطة عن فلسطين#الجزيرة_مباشر | #فلسطين | #أمريكا pic.twitter.com/7qeCOKRPZH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2023

واعتبر مراقبون أن الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فضحت ازدواجية المعايير الغربية، وأبرزت تحيز الإعلام الغربي لصالح الرواية الإسرائيلية.

وانتقد كثيرون نشر الإعلام الغربي معلومات تبيّن أنها مزيفة لاحقا، مثل المزاعم بأن مقاومين فلسطينيين قطعوا رؤوس أطفال إسرائيليين، وادعاء عدم مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن قصف مستشفى المعمداني بغزة.