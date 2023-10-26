“بنحبكم كثير”.. طفلان من غزة يشكران طواقم الإسعاف عقب قصف إسرائيلي (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر طفلين مصابين جراء قصف إسرائيلي وهما يبكيان بعد إنقاذهما بأيدي طواقم الإسعاف، متوجهين بالشكر لهم قائلين “شكرا يا إسعاف بنحبكو كثيير يا رب يا رب”.

وكانت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قد شنت فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منطقة دوار “أبو الجديان” في مشروع بيت لاهيا شمال غزة بعدة صواريخ، ومحيط مسجد الهدى.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات في منطقة اللبابيدي وطموس ومقبرة الشيخ رضوان بمدينة غزة، إضافة إلى غارات على حي النصر غرب مدينة غزة.

“شكرًا يا إسعاف” طفلان يوجهان رسالة إلى رجال الإسعاف أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض #الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/NPx9ftGBYz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2023

وجنوبا، أصيب ثلاثة أطفال أشقاء بجروح متفاوتة إثر قصف الاحتلال منزلهم في مدينة خان يونس. كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مدينة رفح جنوب القطاع، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

ويتواصل عدوان الاحتلال الواسع والمكثف على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم العشرين على التوالي، باعتداءات وهجمات وغارات عنيفة لطائرات الاحتلال ومواجهات مسلحة؛ مما خلف آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنّين، في حين لا يزال المئات تحت أنقاض المنازل التي هدمها القصف.