دعا لقطع العلاقات.. مهاتير محمد للجزيرة مباشر: إسرائيل لن توقف عدوانها لأن أمريكا تدعمها والعالم صامت (فيديو)

قال رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد إن ما يقوم به الفلسطينيون “ليس إرهابا”، بل “هم يحاربون من أجل تحرير أراضيهم، وتحاول (حماس) استعادة أرضها التي سُرقت لأجل إنشاء دولة إسرائيل”.

وعن توقف العدوان في غزة، قال مهاتير محمد في حوار مع الجزيرة مباشر، إن “الأمل لا يبدو قريبا، لأن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الضحايا”.

وقال رئيس الوزراء الأسبق إنه “ينبغي لجميع القادة المسلمين والعرب إدانة ما تقوم به إسرائيل في غزة وقطع العلاقات معها”.

وأدان الدكتور مهاتير قصف المستشفيات في غزة، وقال إنها “جريمة حرب، وأمريكا مسؤولة عنها وعن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل لأنها تقدم لها الدعم”.

وقال إن إسرائيل تواصل قتل الشعب الفلسطيني من دون أن تأبه للعالم، بما أنها تحظى بدعم الولايات المتحدة التي “هي على استعداد للمحاربة بالنيابة عنها”.

ورأى المسؤول السابق أن إسرائيل تسعى لتجويع سكان غزة، وإذا لم تنجح في ذلك فستجتاح القطاع لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين، معتبرا أن “لا أحد سيتدخل أو يعارض حتى تصل إلى مبتغاها”.

وقال مهاتير إن محكمة العدل الدولية لن تتمكن من إلزام إسرائيل بأحكامها ما دامت إسرائيل لا توافق على إحالة الأزمة إلى المحكمة، باعتبارها طرفا.

الجيش الإسرائيلي يبث صورا لما قال إنه توغل بري شمال قطاع غزة الليلة الماضية#الجزيرة_مباشر | #غزة pic.twitter.com/V2SZDd7KE0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2023

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نفذ الليلة الماضية عملية توغل وصفها بأنها “مركزة” شمالي قطاع غزة بواسطة الدبابات.

وقال في بيان إن ذلك “جزء من تهيئة الظروف” في المنطقة تمهيدًا لمراحل لاحقة من القتال لم يوضحها. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تحدث أكثر من مرة عن الاستعداد لدخول بري إلى قطاع غزة.

وذكر البيان أنه “في إطار النشاط رصدت القوات العديد من المسلحين واستهدفتهم، ودمرت بنى تحتية، ومواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع ونفذت أعمالا لتنظيم المنطقة”، بحسب ما قال.

ولم يذكر بيان الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل، لكنه قال إن تلك “القوات غادرت المنطقة بعد استكمال المهمة”.