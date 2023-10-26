شهداء وجرحى بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الضهرة في خان يونس (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء غارة إسرائيلية على منطقة الضهرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، ارتقاء 22 شهيدا وأكثر من 100 جريح بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة “أبو شمالة” ومنازل مجاورة في خان يونس.

استشهاد الطفلة “ورد العطل / 3 أعوام” برفقة أبيها وأمها وشقيقيها الطفلين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم بمدينة خان يونس#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/o2Ek8aQGdM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2023

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 15 مواطنا استشهدوا، وأصيب أكثر من 60 آخرين، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في معسكر خان يونس، غرب المدينة.

ونقلت عن مراسلها أن 15 مواطنا استُشهدوا وأصيب أكثر من 60 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، بقصف من طائرات الاحتلال استهدف منزلا لعائلة “أبو شمالة”.

من يوقف العدوان الإسرائيلي على #غزة؟ 🎥 يمكنك أيضا المشاركة بالفيديو عبر واتساب : https://t.co/XwcTMN2fyi pic.twitter.com/o2c7jdnE6u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2023

وقالت إن عمليات انتشال الضحايا ما زالت متواصلة، وإن هناك صعوبات كبيرة في انتشال الجثامين والمصابين من تحت الأنقاض، جراء حجم الدمار الكبير الذي خلّفه قصف الاحتلال للمنطقة.

ولليوم الـ20 واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف غزة بغارات جوية مكثفة، واستمرت الفصائل الفلسطينية في إطلاق صواريخ من القطاع على بلدات ومدن إسرائيلية.

ودمّرت إسرائيل أحياء بكاملها في غزة، وقتلت أكثر من 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 امرأة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا. ولا يزال أكثر من 1600 مفقودين تحت الأنقاض.

وقتلت المقاومة الفلسطينية أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية.