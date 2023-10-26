“طوفان الأقصى”.. إجلاء 125 ألف إسرائيلي من المستوطنات إلى فنادق وبيوت ضيافة

قال رئيس سلطة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية يورام لاردو، خلال إحاطة صحفية، اليوم الخميس، إنه منذ بدء الحرب على غزة تم إجلاء قرابة 125 ألفًا من سكان جنوب وشمال إسرائيل ونقلهم إلى فنادق وبيوت ضيافة.

وأضاف أن سلطة الطوارئ توصي بأن يبقى هؤلاء السكان خارج بلداتهم حتى نهاية العام الحالي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن بعض مستوطنات الجنوب تحولت إلى مدن أشباح بعد هروب السكان إلى مدن الوسط والشمال.

وقبل أيام قليلة، أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن “آلاف الإسرائيليين فروا من أماكنهم في المنطقة القريبة من قطاع غزة”. مضيفة أن نسبة الإخلاء الإسرائيلي من شمال إسرائيل وصلت إلى 50%.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه “تم إطلاق خطة لإخلاء 28 مستوطنة بالقرب من الحدود مع لبنان”.

وأضافت أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال أوعزت للمستوطنين بضرورة إخلاء جميع المستوطنات حتى مسافة 2 كيلومتر من الحدود مع لبنان.