غزة.. إنقاذ مصابين بعد غارة إسرائيلية على برج سكني في منطقة اليرموك (فيديو)

نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ مواطنين وانتشالهم بصعوبة بالغة من تحت أنقاض برج سكني دمرته غارة إسرائيلية صباح اليوم الخميس في منطقة اليرموك، وسط مدينة غزة.

وأظهر فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، إخراج أشخاص من تحت أنقاض مبنى منهار كليا بواسطة رجال الدفاع المدني، الذين اجتهدوا في انتشال العالقين من خلال فتحات صغيرة بين الركام.

"العائلة تحت الأنـ ـقاض".. انـ ـهيار طبيب شاب بعد قصف الاحـ ـتلال لمنزلهم#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/tCHBeIaDaX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2023

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس غارات عنيفة على قطاع غزة، استهدفت عددا من المباني والمنازل وبرج التاج السكني في منطقة اليرموك وسط غزة، سقط خلالها شهداء وجرحى.

وبيّن الفيديو انتشال رجل مسنّ وامرأة وشاب وطفلة كانت تصرخ لحظة إخراجها، وقد اجتهدت طواقم الإنقاذ في تهدئتها عند محاولات إخراجها من بين الركام، دون التسبب في إصابتها بجروح أثناء عملية الانتشال.

يأتي ذلك وسط الغارات الإسرائيلية العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال على غزة لليوم العشرين على التوالي، مع سقوط العديد من الضحايا المدنيين وانهيار القطاع الصحي.

"نحن شعب لا يخاف، تحية للمـ ـقـ ـاومة التي أرعبتهم".. كلمات قوية لأحد الناجين من قـ ـصف الاحتلال لمنطقة الجلاء#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/RBF0srpAdR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2023

شهداء وتدمير

واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة في مختلف مناطق قطاع غزة، بصواريخ آلة الحرب الإسرائيلية وصواريخها المتواصلة لليوم العشرين على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد فلسطينيين جراء الغارات المستمرة على غزة، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل المواطنين في العديد من المناطق في غزة.

وذكرت أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على منطقة دوار “أبو الجديان” في مشروع بيت لاهيا شمال غزة ومنطقة اللبابيدي وطموس والشيخ رضوان، وحي النصر بمدينة غزة.