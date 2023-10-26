فاتح أربكان يطالب بإغلاق قاعدتين أمريكيتين داخل تركيا ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

قال فاتح أربكان، رئيس حزب (الرفاه من جديد) التركي، إنه يجب على أنقرة طرد السفير الإسرائيلي من تركيا، وإغلاق قاعدتي “إنجرليك” و”كورجيك” العسكريتين الأمريكيتين داخل الأراضي التركية.

وأضاف أربكان في مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “يجب إيقاف بيع المواد الاستراتيجية لإسرائيل وعلى رأسها النفط والغاز، كما يجب الإسراع بإلغاء العقود المبرمة مع الشركات الإسرائيلية في مجال الطاقة”.

وتابع “على دول العالم الإسلامي أن تقوم بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية، كما يجب على المجتمع الدولي أن يضغط من أجل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على غرار ما فعلته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب غزو أوكرانيا”.

واستطرد “رحم الله والدي نجم الدين أربكان، فقد كان يشبّه الكيان الصهيوني بالتمساح، وكان يقول بأن فَكَّهُ الأعلى هو الولايات المتحدة والفكّ الأسفل هو أوروبا، وأن ذيله هو البلاد الإسلامية التي تدعم إسرائيل وتصمت عن جرائمها”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في كلمة ألقاها أمس، باجتماع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، إن حماس ليست منظمة إرهابية، بل هي حركة تحرر ومجموعة مجاهدين تكافح من أجل حماية وتحرير أرضها وشعبها.

وجاءت تصريحات أردوغان بينما يواصل الاحتلال غاراته المكثفة على قطاع غزة لليوم العشرين على التوالي مما أدى إلى استشهاد أكثر من 6500 مواطن، بينهم 2704 أطفال، في ظل حصار خانق يمنع دخول الوقود والغذاء والمياه للقطاع.