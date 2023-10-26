“فشل مجلسكم”.. مندوب الكويت يوجه خطابا حادا لأعضاء مجلس الأمن بعد عدم إقرار وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

وجّه مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة طارق البناي، خطابا شديد اللهجة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بعد فشلهم في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وفشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في تبني مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في غزة. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى هدن إنسانية للسماح بإدخال المساعدات.





وقال البناي من داخل مجلس الأمن “أيها الأصدقاء اسمعوها من ناصح لكم، لا يريد من وراء كلماته هذه إلا أن يتوحد الجميع في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ولا انتقائية ولا ازدواجية في المعايير”.

وأضاف مندوب الكويت في كلمته “لقد فشلتم يا أصدقائي وفشل مجلسكم هذا في أن تكون له وقفة واضحة وصريحة أمام الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني المدني الأعزل”.

وتساءل البناي “ما هي الرسالة التي ترسلونها اليوم؟ وما هي المبادئ التي ترسخونها في أذهان الأجيال القادمة”، وأضاف “هل وصلنا إلى مرحلة بأن الملفات الجيوسياسية أصبحت أوراق مقايضة للحدّ من المعاناة الإنسانية؟”.

وتابع مندوب الكويت في حديث وجهه إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن قائلا “هل وصلنا إلى مرحلة قبيحة من تاريخ هذه المنظمة العتيدة؟ لا نكترث بأن يكون هناك من الواضح بأن هناك دولا فوق القانون”.

وقال البناي إن هناك “درجات متفاوتة من المدنيين، كل وفق جنسيته”، وطالب المتحدث الأعضاء قائلا “لا تفرغوا هذا المجلس من محتواه ولا تحوروا مساره، ولا تقوضوا دوره، بل أدوا أمانتكم ومسؤوليتكم على أكمل وجه، فهذا دوركم وليس فضلا منكم”.

وصوتت الإمارات برفض تبني مشروع القرار الأمريكي، وصوّت 10 أعضاء لصالح المشروع، وامتنع اثنان عن التصويت.





وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن إن “مشروع القرار الأمريكي هو بمثابة ترخيص من المجلس لمواصلة الهجوم الإسرائيلي”، مضيفًا أنه “لا يمكن السماح بتمرير مشروع القرار الأمريكي لأنه سيفقد المجلس مصداقيته تمامًا”.

من جانبه، قال مندوب الصين في المجلس إن “مشروع القرار الأمريكي لا يذكر أن فلسطين محتلة منذ وقت طويل”، مضيفًا أن “أي قرار غامض بشأن الحرب والسلام غير مسؤول وخطير ويمهد لعمل عسكري واسع النطاق”.

ودعا إلى ضرورة مراعاة “المخاوف الأمنية للجانبين وليس الجانب الإسرائيلي فقط”.

كما فشل المجلس في تبني مشروع مقدم من روسيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد الإخفاق في الحصول على الحد الأدنى اللازم من الأصوات لتمرير مشروع القرار.

وصوتت روسيا والصين والإمارات والغابون فقط لصالح مشروع القرار، وامتنع 9 أعضاء عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا برفضه.

ويحتاج القرار الصادر من المجلس إلى 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

وأعرب مندوب روسيا في مجلس الأمن عن أسفه، لأن “المجلس لم يتمكن من انتهاز فرصة للتصدي للأزمة في الشرق الأوسط”.

ويأتي التصويت بعد فشل تصوتين في المجلس الأسبوع الماضي، فقد صوّت 5 أعضاء فقط لصالح مشروع قرار روسي في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ثم استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي في 18 أكتوبر حصل على 12 صوتًا مؤيدًا.