قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيُدفنون فيها (شاهد)

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تلقت هزيمة نكراء في معركة طوفان الأقصى، مؤكدا أن واشنطن تشعل نار الحرب في المنطقة وأن سياستها تهدف للحفاظ على الكيان الصهيوني، على حد وصفه.

وأضاف سلامي خلال كلمةٍ له اليوم الخميس، في مؤتمر (الوحدة والأمن في إيران) “يجب أن تعلم إسرائيل أن استمرار مجازرها سيغير المعادلات وستحترق بالنار التي أشعلتها، وأقول للأمريكان أوقفوا نار الحرب قبل أن تحرقكم”.

وتابع “واشنطن ترسل أمريكيين إلى تل أبيب لدعم الكيان الصهيوني الذي يعاني من الانهيار. لكن إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيُدفنون فيها”.

وأشار سلامي إلى أن “الإسرائيليين يقصفون غزة من الجو، لأنهم إذا دخلوا حربا برية ستلحق بهم هزيمة كبيرة”.

وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قام بزيارة مفاجئة للولايات المتحدة بسبب الصراع في غزة.

ووصل أمير عبد اللهيان إلى نيويورك في وقت متأخر أمس، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الإيرانية. ووفقا للبيان فإن الوزير جاء كي يعرب عن دعمه لمصالح الفلسطينيين خلال اجتماع الأمم المتحدة.

وتتحسب إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لاحتمال دخول إيران والجماعات الموالية لها في دول عربية، ولا سيما “حزب الله” في لبنان، على خط المواجهة، إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا مرتقبا على غزة، على أمل القضاء على حركة “حماس”.