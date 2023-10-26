كتائب القسام تعلن استهداف طائرة مروحية إسرائيلية شرق البريج بصاروخ سام 7

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، إصابة مروحية إسرائيلية بصاروخ في شرق قطاع غزة.

وقالت في بيان “كتائب القسام تستهدف طائرة مروحية شرق مخيم البريج (وسط القطاع) بصاروخ سام 7، ومجاهدونا يؤكدون إصابتها”، ولم يصدر تعليق إسرائيلي في هذا الشأن.

ويوم الثلاثاء، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أنها قصفت تل أبيب وبئر السبع وأسدود برشقات صاروخية، وقالت إن القصف جاء “ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.





وقالت كتائب القسام إنها قصفت “تحشدات للعدو قرب مفكعيم برشقة صاروخية”، كما أعلنت أنها “دكت مواقع وتحشدات العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل يوم الاثنين”.

وأعلنت القسام عبر صفحتها على تلغرام أنها قصفت أيضا أسدود المحتلة برشقة صاروخية “ردًّا على المجازر بحق المدنيين”.

ومساء أمس الأربعاء، أصيب 5 أشخاص، جراء إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مدن وبلدات وسط إسرائيل.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى سكني في مدينة ريشون لتسيون، بحسب ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية.

وألحق الصاروخ أضرارا جسيمة بمبنى مكون من ثلاثة طوابق غرب المدينة، وقالت هيئة الإسعاف إن إسرائيليين أصيبا في بلدة كفار سيركين جنوب مدينة بتاح تكفا قرب تل أبيب “بجروح طفيفة”.





ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة، في حين تستمر الفصائل الفلسطينية في إطلاق صواريخ من القطاع على بلدات ومدن إسرائيلية.

ودمّرت إسرائيل أحياء بكاملها في غزة، وقتلت أكثر من 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 امرأة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا. ولا يزال أكثر من 1600 مفقودين تحت الأنقاض.

وقتلت المقاومة الفلسطينية أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية.