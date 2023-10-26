كتائب القسام: نحو 50 أسيرا إسرائيليا قُتلوا خلال القصف على غزة

قدرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أن 50 أسيرًا إسرائيليًا قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي لأحياء المدينة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة، اليوم الخميس، على صفحته في تطبيق “تليغرام” إن كتائب القسام “تقدر بأن عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلًا”.

وتردّ إسرائيل بقصف مكثف لقطاع غزة بعد هجوم شنته حركة “حماس” تسلّل خلاله عناصرها إلى مناطق إسرائيلية، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وبحسب آخر رقم نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فإن “حماس” تحتجز 224 شخصًا اقتادتهم إلى قطاع غزة بعد الهجوم.

وأكد المتحدث العسكري دانيال هغاري أنه تم “إبلاغ عائلات 224 رهينة” باحتجاز أفراد منها، مشيرًا إلى أن هذا الرقم قابل للتغير.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن نصف الرهائن على الأقل يحملون جنسيات أجنبية.