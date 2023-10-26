“كما حدث في هيروشيما وناغازاكي”.. نائب سابق بالكنيست يدعو إلى تدمير غزة كاملة (فيديو)

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، موشيه فيغلين، إلى تدمير قطاع غزة كاملا، على غرار ما حدث بمدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال فيغلين في تصريح تلفزيوني “هناك حل واحد ووحيد هو تدمير غزة قبل الدخول إليها، وعندما أتحدث عن التدمير، أتحدث عن تدمير كما كان في مدينة دريسدن (الألمانية) وهيروشيما من دون سلاح نووي”.

وتابع “لا أتذكر أن الأمريكيين أمّنوا مسارات إنسانية لسكان ناغازاكي وهيروشيما، بل على العكس هم بحثوا عن المدن الضعيفة جدا، وهناك أسقطوا صواريخهم لكي يوضحوا أنهم جادون، وهذا ما جلب نهاية للحرب وأنقذ حياة مليون جندي أمريكي”.

واستطرد “إذا أحرقت الأخضر واليابس، وإذا ألقيت القنابل المخترقة للتحصينات لتخترق مستشفى الشفاء، وتخترق الأرض من تحته، فلن يكون عليك أي حساب”.

عضو كنيست سابق يدعو لتدمير #غزة بالكامل مثل ما حدث في #هيروشيما وناجازاكي pic.twitter.com/XTvkvtR3jq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2023

ومع دخول اليوم الـ20 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهد القطاع تكثيف الاحتلال قصفه للمدنيين، في محاولة منه لإضعاف الروح المعنوية لدى أهالي القطاع الذين يشكلون الحاضنة الشعبية للمقاومة والضغط على المقاومة لإنهاكها قبل المعركة البرية التي تعد لها العدة.

وبلغ عدد النازحين نحو مليون و400 ألف نازح بسبب العدوان الإسرائيلي، وهو يصل إلى 70% من سكان القطاع.

يذكر أنه في السادس من أغسطس/آب عام 1945، وفي الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما، دمرت المدينة وقتلت نحو 100 ألف شخص، ثم أسقطت قنبلة ثانية على مدينة ناغازاكي بعد أيام قليلة، وكان لها الأثر المدمر ذاته.