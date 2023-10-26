“لتهيئة المراحل المقبلة”.. جيش الاحتلال يعلن تنفيذ توغل بري شمال قطاع غزة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نفذ الليلة الماضية عملية توغل وصفها بأنها “مركزة” شمالي قطاع غزة بواسطة الدبابات.

وقال في بيان إن ذلك “جزء من تهيئة الظروف” في المنطقة تمهيدًا لمراحل لاحقة من القتال لم يوضحها. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تحدث أكثر من مرة عن الاستعداد لدخول بري إلى قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يبث صورا لما قال إنه توغل بري شمال قطاع غزة الليلة الماضية#الجزيرة_مباشر | #غزة pic.twitter.com/V2SZDd7KE0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2023

وذكر البيان أنه “في إطار النشاط رصدت القوات العديد من المسلحين واستهدفتهم، ودمرت بنى تحتية، ومواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع ونفذت أعمالا لتنظيم المنطقة”، بحسب ما قال.

ولم يذكر بيان الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل، لكنه قال إن تلك “القوات غادرت المنطقة بعد استكمال المهمة”.





رسالة ألوية الناصر صلاح الدين

من جانبها أرسلت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع -العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين- رسالة قالت إنها موجهة “لجيش الاحتلال الذي يهدد بالهجوم البري”.

ونشرت ألوية الناصر صلاح الدين، مقطع فيديو يظهر عددا من مقاتليها وهم يحملون أسلحة متنوعة، وعرضت طائرات مسيرة ومناظير وأسلحة.





وتنشط ألوية الناصر صلاح الدين في تنفيذ العمليات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي وتصنيع العبوات، وقد طوت وحدتها الهندسية صاروخ “ناصر” حيث أصبح “ناصر 3” من أهم أسلحتها.

ووسّعت الألوية مجال عملياتها من قطاع غزة إلى الضفة المحتلة، حيث قامت بعمليات اقتحام لعدد من المستوطنات، إضافة إلى عمليات مشتركة مع كتائب الشهيد عز الدين القسام وكتائب شهداء الأقصى.