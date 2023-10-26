“لن نخاف ولن نركع”.. ناج من قصف الاحتلال في غزة يصرخ بكلمات قوية من وسط الدمار (فيديو)

صرخ ناج من قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة بكلمات قوية وسط الغازات والدمار، وقال رافعا سبابته في إشارة للإصرار والتحذير “نحن شعب لن نخاف ولن نركع”.

وزاد المواطن الفلسطيني القابع تحت قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 يوما دون توقف “نحن شعب صامد مؤمن بالله، طائرات إف-16 لن ترعبنا ولن تهزنا”.

وأكد من وسط أحد أحياء منطقة الجلاء بغزة التي دمرها القصف بعد أن استهدف عددا كبيرا من المنازل فيها “يريدون منا أن نركع. لن نركع إلا لله سبحانه وتعالى”.

وقال الرجل بعد استشهاد العشرات من سكان المنطقة إن الاحتلال “يرعبنا بأطفالنا ونسائنا لكننا صامدون، ونريد أن نقول لهم إن أطفالنا أيضا ليسوا خائفين”.

وتابع رافعا صوته بكلمات قوية “رجالنا صامدون لأنهم يعلمون أن الشهادة عند الله هي طريق الجنة وهم إلى طريق النار”.

وأضاف “نقول لإسرائيل وأمريكا لن نخاف ولن نرتعب”، ووجه تحية للمقاومة الفلسطينية، مشددا على أنها “أرعبتهم وأذلتهم وأوجعتهم”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 امرأة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية.