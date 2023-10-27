استشهدت بقصف إسرائيلي لجباليا.. فلسطيني مفجوع يبكي طفلته الوليدة (فيديو)

فُجع شاب فلسطيني باستشهاد مولودته التي أبصرت النور لتوها، وأخذ يبكيها وهي في “لفة الموت البيضاء” بالمستشفى الإندونيسي في غزة، عقب غارة إسرائيلية على مخيم جباليا.

وبيّن مقطع فيديو الأب المفجوع وهو يدلف إلى غرفة بالمستشفى ليحتضن المولودة الشهيدة، وينعاها بكلمات مؤثرة، وسط تعاطف الطاقم الطبي الذي كان يقوم بتسجيل اسم الشهيدة.

ووسط كلماته المتوجعة قال الشاب الفلسطيني (جهاد قاسم) إنه اختار لابنته اسم “مسك”.

شهداء غزة الأطفال

وكشف المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أمس الخميس، أن إسرائيل قتلت نحو 3000 طفل في هجماتها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال منصور في خطاب أمام جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني “أكرر.. 3000 طفل.. أطفال أبرياء مثل الملائكة قُتلوا في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية”.

وحذر المندوب الفلسطيني قائلا “المزيد من الموت في الطريق”، مشيرا إلى أن نحو 7 آلاف فلسطيني قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا إن 70% من الشهداء هم نساء وأطفال، وتساءل “هل هذه هي الحرب التي يدافع عنها البعض منكم؟ إنها جرائم وهمجية”.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة -في تحديثها لعدد الشهداء أمس الخميس- أن 2913 طفلا استشهدوا في غزة منذ بدء العدوان بنسبة بلغت 41.4% من إجمالي الشهداء.