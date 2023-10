الأمم المتحدة تحذر.. “العديد من الأشخاص سيموتون قريبا” جراء الحصار الإسرائيلي لغزة (فيديو)

حذّرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن “العديد من الأشخاص سيموتون” جراء الحصار الإسرائيلي المحكم على غزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع تنهار.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني “بينما نتحدّث، يموت الناس في غزة، لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة”.

As we speak, people in📍#Gaza are dying.

They are dying only from bombs and strikes. Soon, many more will die from the consequences of siege imposed on the Gaza Strip.@UNLazzarini: We cannot anymore turn a blind eye to this human tragedy ⬇️https://t.co/eTA1yKrJa7 pic.twitter.com/VMCoExUdqr

— UNRWA (@UNRWA) October 27, 2023