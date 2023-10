الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لتوغل بري نفذه في غزة وإعلام عبري يصفه بـ”الأعمق” منذ بدء الحرب (شاهد)

نشر جيش الاحتلال صورا لتوغّل برّي نفّذه أمس الخميس، في أطراف قطاع غزة، وُصف بأنه “أعمق” عملية توغل بري، وذلك في اليوم الـ20 للحرب في القطاع.

وتزامن التوغل البري مع تصعيد الهجمات الجوية وإعلان الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 320 هدفا في مناطق متفرقة من القطاع.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن رتلا من الدبابات وعربات مصفحة توغلت في أطراف شمال قطاع غزة وسط إطلاق نار وقذائف مدفعية باتجاه المناطق الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال إن قواته بقيادة لواء غفعاتي نفذت عملية مداهمة مركزة في منطقة شمالي قطاع غزة من خلال الدبابات، “كجزء من تهيئة الظروف في المنطقة تمهيدا للمراحل اللاحقة من القتال”.

وذكر أنه في إطار النشاط “رصدت القوات العديد من النشطاء الفلسطينيين واستهدفتهم، ودمرت البنى التحتية الإرهابية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع ونفذت أعمالا لترتيب المنطقة”، مشيرا إلى أن القوات “غادرت المنطقة بعد استكمال المهمة”.

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.

IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:

🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives

The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023