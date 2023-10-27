“الشعب يريد تحرير فلسطين”.. مظاهرات حاشدة في مدن عربية وعالمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

عمت مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة، مدنا عربية وعالمية للتضامن مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ 20 يوما، وتنديدا بمخطط لتهجير سكانه، ودعت إلى سرعة إدخال المساعدات إليه.

وندد آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة التي تتواصل لليوم الـ21 على التوالي. جاء ذلك خلال مسيرات حاشدة نظمت عقب صلاة الجمعة في مدن وبلدات الضفة المحتلة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورايات الفصائل، وهتفوا منددين بالجرائم الإسرائيلية.

وفي رام الله شارك المئات في مسيرة انطلقت من أمام مسجد البيرة الكبير وجابت شوارع المدينة، كما نظمت مسيرات مماثلة في كافة محافظات الضفة.

وفي الأردن شارك الآلاف بمسيرة تضامنية مع قطاع غزة، طالبت بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل. وانطلقت الوقفة من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة، بدعوة من قوى حزبية وشعبية، وصولًا إلى ساحة النخيل.

وانتظمت الفعالية تحت شعار “إلغاء اتفاقية وادي عربة”، الموقّعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994. وهتف المشاركون “وادي عربة مش سلام، وادي عربة استسلام”، وطالبوا بطرد سفير إسرائيل وإغلاق سفارتها بالمملكة.

وهتفوا “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”أبو عبيدة يا حبيب.. اضرب احرق تل أبيب”، و”اهتف سمّع كل الناس.. كل الأردن مع حماس”، وغيرها من الهتافات الأخرى.

وشهدت مدينة إسطنبول التركية، مظاهرات عدة للتضامن مع فلسطين والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتجمّع المشاركون رافعين الأعلام التركية والفلسطينية، ومطلقين شعارات تتضامن مع فلسطين وتندد بإسرائيل، في فعالية رافقتها تدابير أمنية من قبل عناصر الشرطة.

كما خرج المئات وسط لندن في المملكة المتحدة، في مظاهرات تحمل شعارات داعمة للفلسطينيين. ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة.