انتشال مزيد من ضحايا مجازر غزة من عائلة الغندور الذين استشهدوا قبل أيام (فيديو)

انتشلت فرق الإنقاذ الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الجمعة، المزيد من الشهداء من عائلة الغندور، من تحت أنقاض منزلهم الذي قصفته طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام.

وتجاهد فرق الإنقاذ في قطاع غزة، لانتشال جثث الشهداء وإنقاذ المصابين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، وسط ظروف صعبة بسبب نقص المعدات جراء الحصار المفروض من قبل الاحتلال.





وأفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر اليوم الجمعة، باستشهاد 12 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، وصول المزيد من الشهداء إلى المستشفى الإندونيسي بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.





شهداء وجرحى

وفي اليوم الـ21 للعدوان الإسرائيلي على غزة، سقط عشرات الشهداء والجرحى بالغارات العنيفة التي يشنها طيران الاحتلال على المنازل في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين اليوم الجمعة، بغارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة لتدمير في البنايات السكنية والبنية التحتية.





كما قصفت طائرات الاحتلال المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين القاطنين قربه، نقلوا إلى مستشفى الشفاء بغرب المدينة.

وأطلقت بوارج وزوارق بحرية الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا بالمكان.

وكانت مستشفيات قطاع غزة قد أعلنت في حصيلة غير نهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن نحو 7028 مواطنا استشهدوا، بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنّا، وإصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.