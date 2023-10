انتقادات واسعة لمستشار الأمن القومي الأمريكي على خلفية مقال كتبه عن الوضع في غزة قبل بدء الحرب

تعرض مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لانتقادات واسعة على خلفية مقال كتبه قبل أيام من بدء الحرب في غزة، وصف فيه منطقة الشرق الأوسط بأنها “أصبحت أكثر هدوءا مما كانت عليه منذ عقود”.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن مقال سوليفان برهن على كيفية إساءة قراءة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للوضع المتفجر في الشرق الأوسط.

وكان سوليفان قد كتب مقالا لمجلة “فورين أفيرز” في 2 من أكتوبر/تشرين الأول، عدّد فيه إنجازات الإدارة الأمريكية على الساحة الدولية، ومن بينها وصفه منطقة الشرق الأوسط بأنها أصبحت “أكثر هدوءا مما كانت عليه منذ عقود”. وبعد 5 أيام فقط من نشر المقال، نفذت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى وبدأت الحرب المستمرة في قطاع غزة حتى اليوم.

وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية وفقا لـ”نيويورك تايمز”، من سوليفان تعديل المقال في النسخة الإلكترونية، وبالفعل تم تعديله ليتضمن الأحداث الحالية في الشرق الأوسط، وحذف سوليفان العبارة التي ذكر فيها أن “الشرق الأوسط أصبح أكثر هدوءا”.

