برلماني بلجيكي: الأحزاب والشعوب الأوروبية لا تتفق مع موقف الحكومات بشأن حرب غزة (فيديو)

قال النائب في البرلمان البلجيكي مالك بن عاشور إن الشعوب الأوروبية تريد فتح آفاق سياسية جديدة لحل القضية الفلسطينية من خلال التركيز على البند المتعلق بالاستعمار.

وأضاف بن عاشور في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أنه “إذا لم يتم إعادة النظر في مسألة الاستعمار والاحتلال، فإن حلقة العنف ستظل مستمرة في منطقة الشرق الأوسط”.

وتابع بن عاشور “أنا منزعج من الطريقة التي تعاملت بها العواصم الأوروبية الكبرى” مع يقع من أحداث دامية في غزة.

وأضاف “الموقف الأمريكي لم يفاجئني، لكن ما أذهلني هو موقف رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين التي تجاوزت صلاحياتها بالإذعان لإسرائيل”.

وقال إن موقف غالبية الشعوب الأوروبية والأحزاب السياسية لا تتفق مع الخيارات العامة لحكوماتها بشأن ما يقع في غزة؛ مشيرًا إلى أن هناك مطلب يوحد الرأي العام الأوروبي يقوم على “معالجة الأزمة في الشرق الأوسط من جذورها حتى لا يتواصل العنف”.

وخلص عضو البرلمان البلجيكي إلى القول إنه قد آن الأوان لطي صحفة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومات الغربية في الشرق الأوسط، مضيفا أن القانون الدولي هو البوصلة التي يجب اعتمادها في القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية على حد سواء.