بينهم من بقي وحيدا بعد استشهاد أهله.. طبيب فلسطيني يصارع الظروف لخدمة الأطفال الخدج (فيديو)

يقف الدكتور ناصر بلبل رئيس أقسام الحضانة في مجمع الشفاء في غزة، وسط أطفال حديثي الولادة من الخدج، يتفقدهم ليطمئن على استقرار حالتهم الصحية التي تتقلب سريعا.

ويمكث ناصر بلبل منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة على رأس عمله، بعد أن تفرغ لهذا الأمر تماما وانتقل إلى المستشفى ليتمكن من تقديم الخدمة لهؤلاء الصغار ومنهم من فقد والدته.

يقول الطبيب الفلسطيني، إن هناك ضيفا صغيرا من هؤلاء هو محط اهتمام جميع العاملين في القسم، وهو الطفل “ابن فاطمة الهرش” الذي سُمي باسم والدته التي استشهدت جراء القصف الإسرائيلي لغزة وأنقذ الطفل.

وقال الطبيب في حديث للجزيرة مباشر، إن حال القسم مأساوي، مؤكدا أنهم يتعاملون بخطة علاجية “لا تخطر على بال أحد” بسبب شح المستلزمات الطبية، موضحا أنهم يقومون بتعقيم ما يلزم من الأجهزة الطبية وإعادة توصيلها إلى أطفال آخرين.

وأكد بلبل، أن مسؤولية الأطفال الخدج كبيرة وفي حاجة للمتابعة المستمرة، موضحا أنهم يواجهون نقصا كبيرا في الكادر الطبي والمستلزمات، مشيرا إلى أن الحضانات في مجمع الشفاء الطبي، بها أكثر من 45 حضانة وهي الأكبر في قطاع غزة.





ويقول بلبل للجزيرة مباشر بأسى، إن بعض قصص الأطفال الخدج المنومين في الحضانة مؤلمة للغاية، موضحا أن بعض الأمهات تضع طفلها، ولا يتمكن من رؤيتها مرة أخرى للحصول على بعض المعلومات حول الطفل والأم، لوضع الخطة العلاجية.

وعن أصعب حالة موجودة في الحضانة يشير رئيس أقسام الحضانة في مجمع الشفاء إلى أحد الأطفال قائلا “هذا الطفل -ابن فاطمة الهرش- يتيم فقد كل أسرته، فقد استشهد والده ووالدته وأخواته التسع جراء العدوان”.

وقال إنه تم إنقاذ الجنين، والأم في الرمق الأخير من الحياة، وكان وضعه الصحي عند استلامه سيئا للغاية ولا توجد فيه علامات حياة، لكن حالته الصحية تحسنت كثيرا.





وعن التحديات التي تواجههم أثناء تأدية عملهم قال إنهم يعملون في ظروف صعبة في ظل عدم توفر الماء والطعام وقال “لا يوجد لدينا ماء حتى نشرب نجلس أحيانا 12 ساعة بدون ماء” مؤكدا أن وجبة الفطور تصل إليهم في السادسة مساء.

ويصف بلبل بفزع حال القسم في حال انقطاع الكهرباء ويقول إن الوضع سيكون كارثيا على جميع من في هذا القسم، وقال “سنرى أطفالا يموتون بيننا ولا نستطيع إسعافهم”، مؤكدا أنها ستكون كارثة كبيرة عليهم وعلى المجتمع الدولي والإنسانية، متمنيا أن لا يتحقق هذا الكابوس.