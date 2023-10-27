تركيا: ما يقع في غزة جرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الفلسطينيين لن يجلب السلام لإسرائيل (فيديو)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن انتهاك حقوق الفلسطينيين لن يجلب السلام لإسرائيل وإن حكومة بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) مطالبة بالإصغاء لدعوات السلام التي صدرت من أكثر من جهة إقليمية ودولية.

وأضاف فيدان في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن موقف تركيا بشأن ما يقع في غزة يقوم على أولوية إحلال السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما سيفسح المجال أمام حل مزيد من القضايا الإقليمية والعالمية.

وتابع فيدان أن ما يقع في غزة تحول إلى “مشاهد وحشية يتم فيها قصف كل الأماكن ويقتل الأطفال والشيوخ والنساء وتهدم فيها المساجد والكنائس.. وهذه الأعمال كلها تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية” التي يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال “علينا العمل على وقف إطلاق النار في غزة فورا وتوصيل المساعدات بشكل مستمر” للمدنيين المحاصرين في القطاع.

ودعا وزير وزير الخارجية التركي جميع “الأطراف إلى ضبط النفس وإلا ستكون هناك تطورات أكثر سوءا يشهدها العالم”.

ولليوم الحادي والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر ما أسفر عن استشهاد 7326 فلسطينيا بينهم 3038 طفلا و1726 نساء و414 مسنًّا، وإصابة 18967 آخرين، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.