حسام بدران: هكذا تدعم روسيا القضية الفلسطينية (فيديو)

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” إن روسيا بإمكانها أن تقوم بدور كبير لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف بدران في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، الخميس، أن هذا الدعم قد يأخذ شكله العلني في استخدام حق “الفيتو” الذي تمارسه روسيا ضد المقترحات الأمريكية الرامية لدعم الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الاتصالات بين القيادات الفلسطينية في غزة والحكومة الروسية كانت مستمرة ومتواصلة منذ اليوم الأول لعمليات القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأكد بدران أن زيارة الوفد الرفيع المستوى من حركة “حماس” اليوم لموسكو، تهدف للبحث عن مزيد من الدعم والإسناد الروسي للقضية الفلسطينية في هذه الظروف.

وكشف أن قادة “حماس” على اتصال مباشر مع جميع القوى السياسية العالمية والإقليمية منذ اليوم الأول للحرب، لكنه لا يتم الإعلان عنها جميعًا بحسب ما تقتضيه الظروف والمصلحة الفلسطينية.





من جهته علّق المتحدّث باسم البيت الأبيض جون كيربي على زيارة الوفد الرسمي من قيادة “حماس” لروسيا قائلًا “لا أستطيع أن أعلّق على زيارتهم أو مباحثاتهم مع الطرف الروسي.. لكن أقول لكل دول العالم إنه ليس وقت دعم حماس وتسليط الضوء عليهم وهم ممعنون في قتل الإسرائيليين”.