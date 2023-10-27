شهداء بينهم أطفال وصحفي بقصف قوات الاحتلال لمنازل ومسجد في غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين من بينهم أطفال وصحفي، بقصف قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة لعدد من المناطق في قطاع غزة، في العدوان المستمر على القطاع لليوم الـ21 على التوالي.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة باستشهاد 12 فلسطينيا على الأقل، وعشرات الجرحى بسلسلة الغارات الأخيرة التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين بخان يونس في جنوب القطاع.





كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بقصف للطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، لمسجد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ بعدة صواريخ مما أدى إلى تدميره.

كما تواصل القصف الإسرائيلي لشمال غرب مدينة غزة في أحياء النصر والشيخ رضوان وتل الهوى، وقصف كذلك شقة سكنية قرب مخيم الشاطئ، كما قصفت مدفعية الاحتلال حيي الزيتون والشجاعة في مدينة غزة.





استشهاد صحفي

واستشهد 10 مواطنين بينهم صحفي وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بغارات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في محافظة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزل عائلة “أبو ناموس” غرب مدينة خان يونس مما أدى إلى استشهاد الصحفي ياسر أبو ناموس ووالدته، كما قصفت منزل عائلة “أبو شحمة” في منطقة معن شرق خان يونس، مما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة عدد من الأشخاص.

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كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة العلمي في طريق المشروع غرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المستمر على غزة، منزل عائلة محسن في شارع الهلال القديم في حي الأمل غرب خان يونس، فاستشهد شخص وأصيب آخرون.

"سوف نبقى هنا كي يزول الألم".. أطباء مستشفى شهداء الأقصى بوسط #غزة يؤكدون خلال وقفة لهم الاستمرار ببذل كل الجهود رغم المصاب الكبير#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/C0sbtl5AFG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2023

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري، استشهد أكثر من 7 آلاف فلسطيني بينهم نحو 3000 طفل ونحو 2000 امرأة، وأصيب أكثر من 18500 آخرون، كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.