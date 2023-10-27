صاحبة أغنية “شدوا بعضكم يا أهل فلسطين”: أتمنى أن أكون في غزة وأنال الشهادة (فيديو)

لم تتوقف المسنة الفلسطينية حليمة الكسواني (أم العبد)، التي عرفت بأغنيتها الشعبية “شدو بعضكم يا أهل فلسطين” التي يتم تداولها بشكل واسع مؤخرا على مواقع التواصل، عن الدعاء لأهل غزة خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، الخميس.

وقالت حليمة إن النصر سيكون حليف المقاومة الفلسطينية، وأضافت “إن شاء الله ربنا معانا، والله ينصر قادة المقاومة وعلى رأسها حركة حماس”.

وأكدت أن الأيام الماضية كانت عصيبة عليها، فلم تأكل ولم تشرب بشكل طبيعي، بسبب العدوان على غزة وسقوط الشهداء.

ودعت حليمة -تسكن مخيم الزرقاء في الأردن- أهالي غزة إلى البقاء صامدين وثابتين في أراضيهم، والانتظار حتى “الانتصار على إسرائيل وأمريكا”.

وأملت أن يتمكن أهل غزة بعد انتهاء المحنة من الذهاب إلى القدس والمسجد الأقصى.

وتمنت حليمة التي تدعو لأهالي غزة صباحا ومساء -كما تقول- أن تكون في غزة وأن تنال الشهادة، وأضافت “يا ريتني طير أطير وأشوف شو بيعملوا”.

وعبّرت المسنة التي هجرت من بلدة “بيت إكسا” شمال غربي القدس المحتلة عن رفضها السلام مع إسرائيل، ودعت أهالي غزة للصمود والبقاء في أرضهم.

يذكر أن حليمة اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عام، وهي فلسطينية ولدت عام 1938 وتبلغ من العمر 85 عامًا، عاصرت نكبة فلسطين عام 1948.