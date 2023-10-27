طالب بممرات لتوصيل المساعدات.. ماكرون يطالب بـ”هدنة إنسانية” في غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى “هدنة إنسانية” بين إسرائيل وحماس لتنظيم حماية السكان المدنيين في قطاع غزة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في ختام قمة أوربية في بروكسل “نعتبر أن الحصار الكامل والقصف العشوائي، واحتمال القيام بعملية برية واسعة النطاق، لن تسمح بحماية السكان المدنيين كما يجب”.

ومضى الرئيس الفرنسي أبعد من الإعلان المشترك لقادة دول الاتحاد الأوربي الذي طلب بعد مداولات حادة بـ”ممرات وهدنات” لتسهيل وصول المساعدة الإنسانية.

وقال “هدنة إنسانية مفيدة اليوم للتمكّن من حماية الموجودين على الأرض والذين تعرّضوا للقصف وتسوية مشكلة المستشفيات المعقدة جدا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد استنكر، أمس الخميس، رفض دول أوربية دعوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة متسائلاً “كم طفلاً يجب أن يموت حتى تطالب المفوضية الأوربية بوقف إطلاق النار؟”

وقال موجهاً حديثه إلى دول أوربا: ما يجري هو ازدواجية معايير ورياء وصب للزيت على النار.

وأضاف متسائلاً “ماذا يجب أن يحدث كي تطالب أوربا بوقف إطلاق النّار؟ ليتصلوا بنا ويخبرونا بالرقم المطلوب لعدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا؟”.