كتائب القسام: تصدينا لعملية إنزال بحري إسرائيلي على شاطئ رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، التصدي لقوة إسرائيلية كانت تحاول تنفيذ عملية إنزال من شاطئ مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان “حاول العدو فجر اليوم الجمعة، القيام بعملية إنزال على شاطئ رفح جنوب القطاع، وتم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو”.

وأضاف البيان أن ذلك “استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرّت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت لاحق من اليوم الجمعة، إنه قام “بعملية توغل” الليلة الماضية، جنوب قطاع غزة من جهة البحر.

وذكر في بيان، أن قوات الكوماندو البحري نفذت خلال ساعات الليلة الماضية عملية دهم مركزة من البحر في جنوب قطاع غزة، على حد وصف البيان.

وأضاف “دمّر أفراد الكوماندو البحري بنى تحتية لحماس داخل مجمع تستخدمه أفراد القوة البحرية للتنظيم”، في إشارة إلى حركة حماس.





وذكر البيان الإسرائيلي أن العملية المذكورة شاركت فيها قطع بحرية لسلاح البحرية وقطع جوية أخرى “وخرجت القوات من المنطقة بعد استكمال المهمة”، بحسب ما قال.

وسبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن أعلن اليوم الجمعة وأمس الخميس، عن عمليات توغّل برّي محدودة في قطاع غزة، لكنها المرة الأولى التي يعلن فيها عن التوغل من خلال البحر.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، أمس الخميس، إصابة مروحية إسرائيلية بصاروخ في شرق قطاع غزة، وقالت في بيان “كتائب القسام تستهدف طائرة مروحية شرق مخيم البريج (وسط القطاع) بصاروخ سام 7، ومجاهدونا يؤكدون إصابتها”.

ويوم الثلاثاء، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أنها قصفت تل أبيب وبئر السبع وأسدود برشقات صاروخية، وقالت إن القصف جاء “ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.