مكتب الإعلام الحكومي في غزة: 32 صحفيا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 32 صحفيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف في بيان، اليوم الجمعة، تلقت الجزيرة مباشر نسخة منه، أن “العدوان الإسرائيلي يزداد شراسة يوما بعد يوم، مرتكبا أبشع الجرائم والمجازر بحق المدنيين عامة والصحفيين خاصة، باستهدافهم بشكل مباشر وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم وهدم مؤسساتهم الإعلامية، دون رادع للاحتلال من قبل المنظمات الدولية والعربية”.

وطالب المكتب الإعلامي كافة الجهات الدولية المعنية بالتدخل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين لتمكينها من القيام بعملها.

وشدد على أن “استهداف المدنيين والصحفيين بشكل خاص بات بمثابة صفعة لأحكام القانون الدولي الإنساني، والمادة الرابعة من قانون جنيف الذي ينص على حماية المدنيين والصحفيين، خاصة أثناء تغطيتهم الإعلامية في المناطق المتنازع عليها”.

كما أفاد أن “إسرائيل” باستهدافها للصحفيين تضرب عرض الحائط بجميع المواثيق وخاصة قرار مجلس الأمن (2222)، الذي ينص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة”.

وسجلت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب الإعلامي الحكومي استشهاد 32 صحفيا، من بينهم عصام بهار من قناة الأقصى الفضائية، ومحمد بعلوشة من قناة فلسطين اليوم.

وأضافت أن من بين الصحفيين الشهداء في قطاع غزة المصور إبراهيم لافي من مؤسسة عين ميديا الإعلامية، والصحفي محمد جرغون من وكالة سمارت ميديا، والصحفية سلام ميمة، والصحفي حسام مبارك المذيع في قناة الأقصى، والصحفي عبد الهادي حبيب من تلفزيون الأونروا (وكالة تابعة للأمم المتحدة) التعليمي، والمصور رشدي السراج من مؤسسة عين ميديا.

كما سجلت قيام الاحتلال بقصف وهدم منازل عدد من الصحفيين، فضلا عن قصف مباني أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، ومن ضمنها برجا “فلسطين” و”وطن” اللذان يضمان وكالة “شهاب”، ومكتب صحيفة “الأيام” وإذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد قالت أمس، إن أهالي عشرات من الصحفيين استشهدوا ثمنا لمهنة ذويهم، ناعية عشرات الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 20 يوما.

وكانت أحدث الهجمات التي طالت عائلات الصحفيين، استهداف المقاتلات الإسرائيلية أول أمس، عائلة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح في منزل نزحوا إليه وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أفراد من أسرته بينهم زوجته وابنه وابنته.