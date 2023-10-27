هنية يحذّر: استمرار العدوان على غزة سيخرج المنطقة عن السيطرة (فيديو)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، إن استمرار العدوان على غزة “سيخرج المنطقة عن السيطرة”، مشيرًا إلى أنه “لا يستطيع أحد أن يتنبأ باتجاهاتها”.

ودعا في كلمة متلفزة، الخميس، إلى ضرورة فتح المعابر كلها وفي مقدمتها معبر رفح، وإدخال المساعدات دون قيد أو شرط.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هنية: