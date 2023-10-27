هنية يحذّر: استمرار العدوان على غزة سيخرج المنطقة عن السيطرة (فيديو)
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27/10/2023-|آخر تحديث: 27/10/202301:09 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، إن استمرار العدوان على غزة “سيخرج المنطقة عن السيطرة”، مشيرًا إلى أنه “لا يستطيع أحد أن يتنبأ باتجاهاتها”.
ودعا في كلمة متلفزة، الخميس، إلى ضرورة فتح المعابر كلها وفي مقدمتها معبر رفح، وإدخال المساعدات دون قيد أو شرط.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هنية:
- غير مقبول على الإطلاق أن يتحكم العدو فيما يدخل إلى غزة
- أدعو إلى ضرورة فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر رفح وإدخال المساعدات دون قيد أو شرط
- يجب أن يتواصل الطوفان من أجل شعوب الأمة وأحرار العالم ومستقبل دولنا
- المنطقة أصبحت اليوم على صفيح ساخن ولا يستطيع أحد أن يتنبأ باتجاهاتها
- استمرار العدوان على غزة سيخرج المنطقة عن السيطرة
- مضى الزمن الذي يتحكم فيه الاحتلال في غزة أو شعبنا أو منطقتنا
- أدعو كل الرؤساء والزعماء وأصحاب الرأي إلى تأكيد شرعية المقاومة على أرض فلسطين
- أدعو أحرار العالم إلى ممارسة كل الضغط لوقف العدوان على غزة
- لن يتمكن المحتل من استعادة عافيته بسبب ضربة “طوفان الأقصى” الاستراتيجية
- أدعو المفكرين والخبراء أن يفكروا في مرحلة ما بعد الاحتلال لأنه زائل لا محالة
- المقاومة في غزة بخير وأدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية لدعم المقاومة بالمال والسلاح
- المقاومة ستمضي لتحقيق الأهداف العليا للشعب الذي عانى من الاحتلال والتهجير والحصار
- معركة “طوفان الأقصى” ستكتب التاريخ لشعبنا ولأمتنا
المصدر : الجزيرة مباشر