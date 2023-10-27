وزير المالية الإسرائيلي: الحرب على غزة تكلفنا نحو 246 مليون دولار يوميًا

قدَّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التكلفة المالية اليومية المباشرة للحرب على غزة بنحو مليار شيكل أي ما يعادل 246 مليون دولار يوميًا.

وقال سموتريتش في بث لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه لا يملك بعد تقييما عاما للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد المصاب بالشلل جزئيا بسبب التعبئة الجماهيرية من جنود الاحتياط العسكريين وإطلاق الصواريخ الفلسطينية على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير المالية الإسرائيلي، الأربعاء، قوله إن ميزانية الحكومة الإسرائيلية للفترة بين 2023-2024 “لم تعد ذات صلة” في ضوء حرب غزة وسيجري تعديلها.

وقالت الوكالة إن سموتريتش بدا غير منزعج من خفض مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” نظرته لمستقبل إسرائيل من “مستقرة” إلى “سلبية”.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الخميس، إن ميزانية الحرب على قطاع غزة تكبّد خزينة الدولة يوميا أموالا باهظة بما في ذلك شراء أسلحة ودفع تكاليف مئات آلاف من جنود الاحتياط.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هناك مخاوف من نشر المبلغ الدقيق حتى لا يلحق المزيد من الضرر بالتصنيف الائتماني لإسرائيل في العالم.

وأضافت الصحيفة أن الجيش اشترى معدات على نطاق غير مسبوق لاحتمال نشوب حرب متعدّدة الجبهات، في وقت تستعد خلاله لحرب برية في غزة.

وتابعت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يشهد عملية تسليح لم يعرف مثيلا لها خلال المعارك السابقة، بعشرات الآلاف من الصواريخ والقنابل والرادارات وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الراديو والمركبات والطائرات بدون طيار وأنواع مختلفة من الأسلحة تُنقل جوا إلى تل أبيب على مدار الساعة.