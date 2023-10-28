أبدت قلقها الشديد.. مؤسسات دولية تعلن فقدان الاتصال بفرقها العاملة في قطاع غزة

أعلنت عدد من المنظمات والهيئات الدولية العاملة في قطاع غزة، فقدان التواصل مع فرقها العاملة في القطاع، وقالت منظمة (الصحة العالمية) و(أطباء بلا حدود) ومنظمة (اليونيسف) وجمعية الهلال الأحمر التركي، إنها فقدت الاتصال بالطواقم العاملة هناك.

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة انقطعت كلّيًّا، جراء استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف لخطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وأبدت منظمات وهيئات دولية ومحلية مخاوفها من ذلك وقالت منظمة (هيومن رايتس) الدولية، إن الانقطاع شبه الكامل للاتصالات في قطاع غزة الذي يواجه قصفا إسرائيليا مكثفا، يشكل “غطاءً لفظائع جماعية”.





فقدان الاتصال بالطواقم

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، بحسب ما ذكر منشور المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدهانوم على منصة إكس، وقد أعرب المدير عن “مخاوف بالغة بشأن سلامتهم والمخاطر التي يتعرض لها المرضى الضعفاء”.

وكتب “لقد فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة، ومع المرافق الصحية وعاملي الصحة وبقية شركائنا في المجال الإنساني على الأرض”، وحثّ على “توفير الحماية الفورية لجميع المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل”.

“قلق بالغ”

من جانبها أعلنت منظمة (أطباء بلا حدود) ليلة السبت، فقدان الاتصال بزملاء فلسطينيين لها في قطاع غزة، وأعربت عبر منصة إكس عن قلقها البالغ إزاء الوضع في غزة.

وقالت “فقدنا الاتصال مع بعض زملائنا الفلسطينيين على الأرض، وقلقون بشكل خاص بشأن المرضى والعاملين الصحيين وآلاف الأسر التي لجأت إلى مستشفى الشفاء والمرافق الصحية الأخرى”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسرائيل أن “القوات البرية ستقوم بتوسيع نشاطها هذه الليلة في قطاع غزة”، تزامنًا مع قصف مكثف للقطاع، وانقطاع كامل للاتصالات والإنترنت.





“مليون طفل يعيشون في رعب”

وفي هذا السياق قالت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل “فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة”، وأعربت عن قلقها البالغ وقالت “مليون طفل في غزة سيقضون ليلة أخرى من الرعب الذي لا يوصف”.

وأعلنت المديرة التنفيذية لليونيسف أنهم فقدوا الاتصال بزملائهم في قطاع غزة، وشددت على ضرورة حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والأطفال والأسر الذين يقدمون الخدمات لهم.





مخاوف على العاملين

من جانبه أعلن الهلال الأحمر التركي، ليلة السبت، انقطاع اتصاله بفريقه المحلي في قطاع غزة، معربًا عن قلقه البالغ حيال جميع العالمين بالإغاثة الإنسانية في القطاع.

وأكد ضرورة عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني والصحي والمدنيين، وقال “مع الأسف لا نستطيع التواصل مع فريقنا المحلي العامل في غزة، ولا تعمل أي من قنوات الاتصال”.

وشدد على ضرورة الاستجابة في أسرع وقت للدعوة إلى “وقف إنساني عاجل ودائم لإطلاق النار” في غزة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية” دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنًّا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجروح مختلفة.