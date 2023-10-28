أثناء قطفه زيتونا أمام ذويه.. استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن جنوب نابلس (فيديو)

استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم السبت في بلدة الساوية جنوب نابلس بعد أن أطلق عليه مستوطن إسرائيلي النار، أثناء قطفه الزيتون أمام ذويه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أن المواطن بلال محمد صالح (40 عاما) استشهد متأثرا بجروح خطيرة، أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستعمر في بلدة الساوية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشهيد صالح أصيب برصاص مستوطن أثناء قطفه الزيتون أمام ذويه، وهو أب لأربعة أطفال، وبقي ينزف فترة، لصعوبة نقله من المنطقة، لينقل بعدها على سلّم يستخدم لقطف الزيتون.

ونقلت الأناضول عن شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في بلدة الساوية جنوبي نابلس، وأطلقوا عليهم النار؛ مما أدى إلى إصابة أحدهم.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 111 شهيدا، و1950 جريحا.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.